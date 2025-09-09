ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik güçlü beklentiler ve doların değer kaybı, değerli metale olan ilgiyi artırarak fiyatları yeni zirvelere taşıdı.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3.654,57 doları görerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Şu sıralarda ise yüzde 0,33 primle 3.648,38 dolardan işlem görüyor. Böylece ons altın fiyatı ay başından bu yana yüzde 5,84, yılbaşından bugüne ise yüzde 39 oranında değer kazandı.

Yurtiçinde gram altın da yükselişini sürdürerek 4.857 TL ile rekor seviyeye çıktı.

Piyasalarda, Fed’in yaklaşan toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 89,4 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık daha güçlü bir indirime gitme olasılığı ise yüzde 10,6 olarak değerlendiriliyor.

Dolar endeksinin (DXY) yaklaşık yedi haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin beş ayın dibine inmesi, altını yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta yapılacak toplantısında faizleri sabit bırakması bekleniyor. Yatırımcılar, Fed’in politika yoluna dair ipuçları için Çarşamba günü açıklanacak üretici fiyat endeksini (ÜFE) ve Perşembe günü duyurulacak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yakından takip edecek.