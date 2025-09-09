Kaza, sabah saatlerinde otoyolun Sazlıca mevkiinde yaşandı. Ankara istikametine giden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun iki şeridi ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.