Başkan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.

Çanakkale; inancın, cesaretin ve millet olma bilincinin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir dönüm noktasıdır. İmkânsızlıklar içinde gösterilen o büyük mücadele, bugün bizlere düşen sorumluluğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürümek en büyük görevimizdir. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları, milletimizin gönlünde daima yaşayacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.

18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.”