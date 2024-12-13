Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları, çözüm önerileri ve sendikal faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Milletvekili Debgici, “Sağlık-Sen Genel Başkanı Sayın Mahmut Faruk Doğan’ı ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarını her zaman takdirle karşılıyoruz ve bu konuda çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ve Sağlık-Sen’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.