Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, KipaşKağıt Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Sinem Öksüz, Kipaş Kağıt Fabrika Müdürü İrfan Gümüşer ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü Mehmet Akif Uludağ’ın, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Zeynep Feyza Gençay ile bir araya geldiği samimi buluşma, günün öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.

Kariyer Yolculuğunda Değerli Tavsiyeler

Buluşma sırasında Zeynep Feyza Gençay, staj deneyimlerini ve sektörle ilgili sorularını Hanefi Öksüz ile paylaştı. Hanefi Öksüz ise başarının anahtarları, mühendislikte yenilikçi bakış açısının önemi ve kariyer planlaması üzerine önemli tavsiyelerde bulundu. “Kipaş olarak hedefimiz, genç mühendislerimize sadece teorik bilgilerini pratiğe dökme imkânı sağlamak değil, aynı zamanda onların kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkmalarına rehberlik etmektir. Sizler gibi azimli ve öğrenmeye açık gençlerin gelecekte çok başarılı işler yapacağına inanıyorum,” ifadelerini kullanan Öksüz, genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Staj Deneyiminden Geleceğe Işık

Zeynep Feyza Gençay, staj süresince kazandığı deneyimlerin kariyer yolculuğundaki öneminden bahsederken, bu sürecin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Hanefi Öksüz’ün rehberliği ve paylaşımı, sadece bugünü değil, geleceğini de şekillendiren bir kaynak oldu.

Kipaş Holding: Geleceğin Liderlerini Yetiştiren Bir Aile

Bu anlamlı buluşma, Kipaş Holding’in gençlerin eğitimine ve profesyonel gelişimlerine verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Stajyerlerden mühendislik öğrencilerine kadar her yaştan yetenekli bireyin yanında yer alan Kipaş Holding, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonuyla hareket ediyor. Zeynep Feyza Gençay’ın ve onun yolunda ilerleyen birçok mühendisin staj süresince edindiği tecrübeleri, kariyer yolculuğunda kendilerine rehberlik edecek.

Kipaş Holding, sadece bir şirket değil, genç yeteneklerin gelişiminde öncü bir aile olarak yola devam ediyor.