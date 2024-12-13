Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği turnuva, iş hayatındaki rekabetçi enerjiyi sosyal alana taşıyarak herkes için unutulmaz bir deneyim sundu.

Bu yılki turnuvanın finalinde, geçmişte şampiyonluk unvanını kazanmış olan “Elektrik Takımı” ile sezon boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken “Ambalaj Takımı” karşı karşıya geldi. Tansiyonun yüksek olduğu maçta, her iki takım da kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Ancak üstün bir performans sergileyen Ambalaj Takımı, sahadan galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

Takım Ruhunun ve Dayanışmanın Gücü

Turnuva boyunca sergilenen dostluk, birlik ve mücadele ruhu, KipaşKağıt ailesinin iş ortamındaki dayanışmasını sosyal alana taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışanlar, birbirlerine olan desteklerini yalnızca saha içinde değil, saha dışında da göstererek turnuvanın esas amacını ortaya koydu: birlikte daha güçlü olmak.

Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar’dan İlham Veren Sözler

Organizasyonun ardından bir değerlendirmede bulunan KipaşKağıt Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu turnuva, Kipaş Kağıt ailesi olarak yalnızca iş hayatında değil, sosyal hayatta da ne kadar güçlü bağlara sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Turnuvayı düzenlerken en büyük hedefimiz, çalışanlarımız arasında dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmekti. Her bir takım, büyük bir özveri ve dostluk içinde mücadele etti. Özellikle şampiyon olan Ambalaj İşletmesi takımını yürekten tebrik ediyorum. Ancak benim gözümde bu turnuvanın kazananı, takım ruhunu sahaya yansıtan tüm çalışanlarımızdır. Bu tür organizasyonlar, bizleri daha da yakınlaştırıyor ve başarımızı pekiştiriyor.”

Dedebayraktar, ayrıca bu tür etkinliklerin iş yerindeki moral ve motivasyonu artırmakla kalmayıp, çalışanların arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini de vurguladı.

Sahadan İş Hayatına Taşınan Birlik

Turnuva sırasında yalnızca rekabet değil, eğlence ve keyif de ön plandaydı. Çalışanlar, maçların yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de sosyal bir ortamın tadını çıkarma fırsatı buldu. Turnuvaya katılan her takım, sergiledikleri performansla alkış toplarken, saha dışında dostça sohbetler ve iş dışında kurulan ilişkilerle de dayanışmanın güçlendiği bir ortam oluştu.

Geleceğe İlham Veren Bir Organizasyon

KipaşKağıt, yalnızca üretim gücüyle değil, çalışanlarının sosyal ve profesyonel gelişimine verdiği önemle de fark yaratmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, şirketin yalnızca bir iş yeri değil, çalışanları için bir aile olduğunu hissettirme misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Gelecekte düzenlenecek daha büyük organizasyonlarla bu bağların daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Turnuvaya emek veren tüm çalışanlar bir kez daha KipaşKağıt’ın dayanışma dolu vizyonunu sahaya taşırken, bu birlik ruhunun üretimde ve iş hayatında da kendini göstermesi bekleniyor. Şampiyon Ambalaj İşletmesi takımı, unutulmaz bir zaferin sahibi olarak tarih yazdı, ancak bu turnuvanın gerçek kazananı, birlik ve beraberlik duygusunu paylaşan tüm KipaşKağıt ailesiydi.