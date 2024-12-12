Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen Engelli Destek Merkezi (ENDES), özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılmasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Engelsiz İstihdam Günleri, iş arayan özel gereksinimli bireyler ile işveren firmaları buluşturuyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden firmalar ve istihdam edilmek isteyen bireyler bir araya getirilerek iş gücü piyasasında fark yaratılması hedefleniyor. Program kapsamında dört hafta geride kalırken, şu ana kadar 20 özel gereksinimli vatandaş iş hayatına katıldı.

Yıl Sonuna Kadar 50 İstihdam Hedefi

Engelsiz İstihdam Günleri’nin sağladığı katkılar sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal anlamda da olumlu etkiler yaratıyor. Engelli bireylerin ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen ENDES, yıl sonuna kadar toplam 50 kişinin istihdama katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje hem iş arayanlar hem de işverenler açısından karşılıklı fayda sağlarken, engelli bireylerin topluma entegrasyonu açısından da önem arz ediyor.

Toplumda Farkındalık ve Destek Artıyor

Etkinliklere katılan bireyler, iş bulmanın yanı sıra sosyal destek mekanizmalarından da yararlanıyor. İşverenler ise nitelikli eleman ihtiyacını karşılarken toplumsal duyarlılık konusundaki sorumluluklarını yerine getiriyor. Engelsiz İstihdam Günleri’nin, özel gereksinimli bireylerin hayatında kalıcı değişiklikler yaratması ve Kahramanmaraş’ın sosyal dayanışma modeli oluşturması bekleniyor.

“Engellilerimizin Yanında Olmayı Sürdürüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Çakmak, “İŞKUR iş birliğiyle düzenlediğimiz Engelsiz İstihdam Günleri’nde dördüncü haftadayız. Engelli vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlamak bizler için çok değerli. Şu ana kadar engelli 20 vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

“İş Arayan Engellilerimizi İstihdam Günlerine Bekliyoruz”

İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Güner, “Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle düzenlediğimiz bu projede şimdiye kadar özel gereksinimli 20 vatandaşımızın istihdama katılımına vesile olduk. Engelsiz İstihdam Günlerimiz her hafta Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda engelli vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek. İş arayan özel gereksinimli vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.

“Bizler İçin Çok Değerli Bir Çalışma”

Mehmet Osmanoğlu, “Görme engelliyim. Bizler için böyle bir hizmeti başlattığı için Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR’a teşekkür ediyorum. İşverenlerle bir araya gelmemizi sağlayan çok güzel bir hizmet” diye konuştu. İşitme engelli Ömer Umcu da, “Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle yapılan istihdam günlerine katılarak iş başvurusunda bulundum. İnşallah güzel haberler alırız. Bu güzel çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” dedi.