Adalet ve Kalkınma Partisi Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçeye yeni atanan Kaymakam Mustafa Emre Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

GÖKSUN’UN VİZYONU GENİŞ

Ziyarette konuşan Furkan Özdemir, Göksun’un kalkınma potansiyeline dikkat çekti:

“Göksun; ulaşım aksı, verimli toprakları ve çalışkan insan kaynağıyla büyük bir gelecek vaadediyor. Devam eden kamu yatırımlarıyla daha güçlü bir konuma ilerliyor.”

BİRLİKTE HİZMET VURGUSU

Ziyaret sırasında kurumsal iş birliğinin önemine değinen Özdemir:

“Sayın Kaymakamımızla birlikte uyum içinde çalışarak ilçemize değer katacağız. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

KAYMAKAM KILIÇ’TAN TEŞEKKÜR

Kaymakam Mustafa Emre Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti:

“Hep birlikte Göksun’a en iyi kamu hizmetini sunmak için çalışacağız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.”

GÖKSUN İÇİN ORTAK HEDEF

Gerçekleşen görüşmede ilçeye dair sosyal, kültürel ve altyapı konularında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Göksun’un ihtiyaçları, öncelikleri ve güçlü yönleri masaya yatırılırken; taraflar, ortak akılla hareket etme kararlılığını yineledi.