MHP il binasında gerçekleşen ziyarette, iki parti arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

AK Parti heyeti, yeni dönemde MHP’ye başarılar dileyerek, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun" mesajını paylaştı.

MHP İl Başkanı Mansur Metehan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulundu. Siyasi istişarelerin devam edeceği belirtilen ziyaret, samimi bir atmosferde sona erdi.