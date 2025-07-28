MHP il binasında gerçekleşen ziyarette, iki parti arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

AK Parti heyeti, yeni dönemde MHP’ye başarılar dileyerek, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun" mesajını paylaştı.

İyi Parti İl Başkanı Tekerek: “Doğurganlıkta düşüş varsa, bunun sorumluluğu yönetimin”
İyi Parti İl Başkanı Tekerek: “Doğurganlıkta düşüş varsa, bunun sorumluluğu yönetimin”
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522795747 18417142435098238 9034369898818746035 NMHP İl Başkanı Mansur Metehan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulundu. Siyasi istişarelerin devam edeceği belirtilen ziyaret, samimi bir atmosferde sona erdi.

524220796 18417142444098238 4533431967664651372 N525896594 18417142426098238 642022223312308125 N