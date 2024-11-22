Şehirdeki dayanışmanın önemli bir parçası olan fırın, uzun süredir tadilat için kapılarını kapatmıştı. Ancak, o günler geride kaldı ve şimdi fırın, yenilenmiş yüzüyle tekrar hizmet vermek üzere kapılarını araladı.

Firma yetkilisi Servet Akkuş, “Bugün, şehrimize yeniden hizmet vermek bizim için büyük bir onur ve şereftir. Yeni yüzümüzle yeniden açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şehre hizmet etmek, bizim için en büyük şereftir” diyerek, Kahramanmaraşlı hemşehrilerine çağrıda bulundu. Akkuş, “Tüm Kahramanmaraşlıları, şubemize çay içmeye bekliyoruz” dedi.

Akkuşlar Fırını, yeni dekorasyonu ve modernleşen hizmet anlayışıyla, Kahramanmaraş’a daha kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmayı hedefliyor. Firma, “Değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına kendimizi yeniledik. Çünkü sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz” diyerek, yeni ürünlerle hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Kalitenin adresi olmaya devam eden Akkuşlar Fırını, hem lezzetli ekmekleriyle hem de güler yüzlü hizmetiyle Kahramanmaraş halkının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimiz, artık bu yeniliklerle daha kaliteli hizmetin tadını çıkarabilecekler.