20 personel ve 5 vakumlu yol süpürge aracı ile sokaklar, caddeler ve bulvarlar toz ve topraktan arındırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin genel yaşam kalitesini artırmak ve çevresel sağlığı korumak amacıyla temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların bu seferki durağı Dulkadiroğlu’ndaki Namık Kemal Mahallesi oldu. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, altyapı faaliyetlerinin tamamlandığı bölgelerde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı. 20 personel ve 5 vakumlu yol süpürge aracı ile bölgede bulunan cadde, sokak ve bulvarlar, evsel atıkların yanı sıra ambalaj çöpleri, toz ve toprak gibi çevresel kirlilik unsurlardan arındırıldı.

Kaldırımlar ve Caddeler Pırıl Pırıl

Vakumlu yol süpürge araçlarıyla kaldırımlar ve ana arterler süpürülerek hem çevresel hem de görsel kirliliğin önüne geçildi. Mahalle genelinde yapılan temizlikle birlikte, vatandaşların yaşam alanları daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuştu.

MuhtardanTeşekkür

Görsel kirliliğin ortadan kaldırılmasıyla birlikte mahalle kültürünün pekiştiğini söyleyen Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş, “Altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarımızda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol ve kaldırım kenarlarında kalan hafriyatlar alınıyor. Çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e Namık Kemal mahallesi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.