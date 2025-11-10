Merkez 1 Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliğiyle adından söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri bir spor merkezi haline getirme yolunda önemli bir organizasyona daha hazırlanıyor. Ampute Futbol Türkiye Kupası Finali, bu yıl Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen final müsabakası, 15 Kasım Cumartesi günü Merkez 1 Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası’nda oynanacak.

Saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Şahinbey Belediye Spor Kulübü Türkiye Kupası için mücadele edecek. Türk ampute futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek bu önemli müsabaka, TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin spor alanında her geçen gün daha fazla dikkat çektiği vurgulanarak tüm sporseverler karşılaşmayı tribünden takip etmeye davet edildi.

“Sporun Birleştirici Gücüne İnanıyor, Altyapımızı Güçlendiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor, her branşta daha güçlü bir spor altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu yıl Ampute Futbol Türkiye Kupası Finali’ne ev sahipliği yapacak olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kahramanmaraş hem organizasyon kapasitesi hem de misafirperverliğiyle bu tür önemli karşılaşmaların en iyi şekilde yapılabileceğini defalarca göstermiş bir şehir.Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Şahinbey Belediye Spor Kulübü arasında oynanacak bu değerli final müsabakasının, ampute futboluna olan ilgiyi artıracağına ve genç sporcularımıza ilham vereceğine inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.