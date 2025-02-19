Kahramanmaraş İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran yaptığı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yalnızca bir sosyal politika değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Kayıran, "İlkokul ve ortaokul kademelerindeki tüm öğrencilere ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği sağlanmalı, lise öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği sunulmalı. Bunun yanı sıra, özellikle dezavantajlı çocuklardan başlayarak okul öncesi eğitim 3 yaşına çekilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır" dedi.

Dezavantajlı Bölgeler Önceliklendirilecek

Kahramanmaraş İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, önerilen politikanın nasıl uygulanacağına dair detayları da paylaştı. Beslenme desteğinin ilk olarak dezavantajlı bölgelerde başlatılacağını ve ardından ülke geneline yayılacağını belirten Kayıran, devlet destekli bir beslenme programının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Yerel üreticiler ve kooperatiflerle iş birliği yapılarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme modeli oluşturulmalı. Ayrıca, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla tüm çocukların eğitimde eşit fırsatlara sahip olması sağlanmalıdır" dedi.

Açlık ve Yoksulluk Eğitimi Engelliyor

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadığında nesiller arası yoksulluk döngüsünün derinleştiğini belirten İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, ülkedeki sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitim alanında kalıcı bir dezavantaj yarattığını vurguladı. Kayıran, "Bugün 7 milyon çocuk yoksulluk sınırının, 2 milyon çocuk ise açlık sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerimizin yüzde 20'si bir öğün atlamak zorunda kalıyor, yüzde 27'si ise okullarda akran zorbalığına maruz kalıyor. Gençlerimizin yüzde 34'ü ne eğitimde ne de istihdamda. Bu, ülkemizin geleceği açısından ciddi bir sorundur" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran'nın açıklamalarına göre, erken yaşta eğitime erişim ve sağlıklı beslenme olanaklarının artırılması, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyerek eğitimde başarı farklarını azaltacak ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

"En Azından Çocuklarımız İçin Bunu Yapın"

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için hükümete çağrıda bulunan İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, yetkilileri acil önlem almaya davet etti. "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, çocuklarımız için telafi edilemez kayıplara yol açıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.

Anahtar Parti olarak bu konunun takipçisi olacaklarını belirten İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, "En azından çocuklarımız için bunu yapın. Bugünü kaybettik, yarınımızı da kaybetmeyelim. Eğer çözüm üretilmezse, biz bu sorunu çözeceğiz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.