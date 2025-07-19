Tufanpaşa ile Yeni Mahalle’yi birbirine bağlayan ve adeta ilçenin silüetini tamamlayan bu eşsiz yapı, yıllar boyunca hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olmuştu.

360 metre uzunluğu ve 100 metre yüksekliğiyle bölgeye hâkim bir noktada yer alan köprü, sadece bir yaya geçiş yolu değil; aynı zamanda Andırın’ın kültürel kimliğini taşıyan, fotoğraf tutkunlarının ilgiyle ziyaret ettiği bir yapıydı. Ancak 10 Mart 2022 tarihinde yaşanan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına, bu mimari harikada ciddi yapısal hasarlara neden oldu. O günden bu yana, köprü kaderine terk edilmiş durumda.

Köprü Yıkıldı, Turizm Durdu

Çift Minareli Asma Köprü’nün çökmesiyle birlikte Andırın’ın turizm potansiyeli de büyük darbe aldı. Yerli esnafın yüzünü güldüren, festivallerde binlerce ziyaretçiyi ilçeye çeken bu simgesel yapı, artık sessizliğe bürünmüş halde. Köprüden sökülen parçalar çevrede atıl bir şekilde duruyor; bu da hem çevre estetiğini bozuyor hem de yapının yeniden inşası için herhangi bir hazırlığın olmadığını gösteriyor.

2024’te Umut Veren Açıklamalar Vardı Ama...

2024 yılında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşanmıştı. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel arasında yapılan görüşmeler sonucunda köprünün yeniden inşa edileceği müjdelenmişti. Hatta dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş de bölgeye gelerek alanda teknik incelemelerde bulunmuştu.

Ancak aradan geçen süreye rağmen ne ihaleye çıkıldı ne de temeli atıldı. Sessizliğe bürünen bu süreç, Andırınlıların sabrını zorlamaya başladı.

Sadece Bir Hatıra Değil, Geleceğe Miras Olmalı

Bölge halkı ve Andırın sevdalıları, artık bu eşsiz yapının geçmişteki ihtişamıyla değil, gelecekteki umutlarıyla anılmasını istiyor. Sosyal medyada da sık sık gündeme gelen köprüyle ilgili çağrılar gün geçtikçe artıyor. Andırın’ın yalnızca doğasıyla değil, kültürel mirasıyla da kalkınması gerektiğini düşünen vatandaşlar, “Çift Minareli Asma Köprü sadece geçmişin hatırası değil, geleceğe bırakılacak bir mirastır” diyerek yetkililere sesleniyor.