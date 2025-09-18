Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve kırsal bölgeleri merkezle daha etkin bir şekilde buluşturmak amacıyla Karasu grup yolunda kapsamlı asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle Andırın ve Onikişubat ilçeleri arasında kritik bir bağlantı sağlayan yol, vatandaşlara daha güvenli ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlaması amacıyla sathi asfalt kaplaması ile modernize diliyor. Yolun modernize edilmesi ile birlikte Andırın ve Onikişubat arasındaki ulaşım mesafesi 20 kilometre daha kısalmış olacak.

30 Kilometrelik Güzergâhta Stratejik Dokunuş

Şehrin önemli turizm ve yayla rotalarından biri olan Karasu grup yolu, Ayşepınarı, Sarımollalı, Avgasır, İçmepınarı, Emirler ve Çukurbaz gibi yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan bir omurga niteliğinde. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yolun 7 kilometrelik bölümünde birinci ve ikinci kat sathi asfalt kaplama işlemleri başarıyla tamamladı.

Kırsalın Kalbine Konforlu Erişim

Yapılan sathi asfaltlama sayesinde, özellikle yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlar için stabilize yol durumunda bulunan yolda zemin sorunları ortadan kaldırılarak bölgeye erişim de büyük ölçüde kolaylaşmış olacak.