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Ev Değil Cephanelik

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından bir ikamette tapılan operasyonda çok sayıda silah ile doldurulmuş hayvan tahniti ele geçirildi.

Ev Değil Cephanelik

Ev Değil Cephanelik

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından bir ikamette tapılan operasyonda çok sayıda silah ile doldurulmuş hayvan tahniti ele geçirildi.

17 Eylül 2023 Pazar 13:54

Aşınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete operasyon yapıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar gereği İ.S’nin (44) evinde yapılan aramada; 1 adet kurusıkı tabanca (Faturasız), 11 adet 9 mm çapında tabanca, 45 adet 9 mm mermi, 1 adet 12 cal otomatik pompalı tüfek, 2 adet 12 cal yarı otomatik av tüfeği, 1 adet yivsiz belden kırma av tüfeği, 6 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 gram ağırlığında Metamfetamin, 1 Adet Afrika Kökenli Blesbok Geyiği Tahniti, 1 Adet Caretta Caretta Kaplumbağa Kabuğu, 1 Adet İmpala Tahniti, 1 Adet Karaca Tahniti, 1 Adet Gelincik Tahniti, 5 Adet Çeşitli Kuş Tahniti bulundu. Silahlara ve hayvan tahnitlerine el koyan ekipler, İ.S hakkında yasal işlem başlattı.

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