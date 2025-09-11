Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonuyla, konteyner kenti adeta bir suç yuvasına çeviren şebeke çökertildi.

YENİ YÖNETİCİ 20 GÜNDE MUCİZE YARATTI

Havalimanı Konteyner Kenti’ne takriben 20 gün önce atanan çiçeği burnunda yeni yönetici, görevine başladığı andan itibaren kararlı bir temizlik operasyonu başlattı. Bu genç ve dinamik yöneticinin yapmış olduğu titiz çalışmalar, yıllardır gizlenen skandalları tek tek gün yüzüne çıkardı. Kaymakamlık personelinin ve AFAD personelinin dahi bilgisinin olmadığı tam 12 adet konteyner dolusu malzeme deposunu bulan başarılı yönetici, konteyner kentteki çürümüşlüğün boyutlarını gözler önüne serdi.

12 ADET GİZLİ DEPO BULUNDU, ARAMALAR SÜRÜYOR

Yeni yöneticinin kararlı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 12 adet gizli malzeme deposu, yolsuzluk şebekesinin ne denli organize olduğunu kanıtladı. Ancak çalışmalar burada bitmiyor. Hâlâ konteyner kentte gizli malzeme depolarının varlığı düşünülüyor ve titiz araştırmalar aralıksız devam ediyor. Her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkarken, devletin kararlı duruşu suçluları köşeye sıkıştırıyor.

PROVOKATÖRLER DEVREDE: KAMERA KAYITLARI HER ŞEYİ ANLATIYOR

Gizli malzeme depolarının çıkarılma sürecinde yürütülen çalışmaları engellemek için provokatörler devreye girdi. Ancak bu sinsi plan de boşa çıktı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bu provokasyonların geçici süreyle orada çalışan personeller tarafından organize edildiği net bir şekilde görülüyor. Artık kimse saklanamıyor, her hareket kayıt altında!

İSTİSMARCILAR BAŞARILI YÖNETİCİYİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYOR

Çıkarları zarar gören istismarcılar, 20 gün önce atanmış başarılı konteyner kent yöneticisini ağza alınmayacak ithamlarla yıpratmaya çalışıyor. Bu alçakça saldırılar, yöneticinin ne kadar doğru işler yaptığının en büyük kanıtı. Temiz elleriyle kirli düzeni bozan bu cesur yöneticiye karşı başlatılan karalama kampanyası, suçluların son çırpınışlarından başka bir şey değil.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAN TYP PERSONELLERİNE GEÇİT YOK

Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Press’in “Kahramanmaraş’ta torpilliler konteynerde, depremzede kira batağında!” başlığıyla gündeme getirdiği ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberlerin ardından yetkililer harekete geçti. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, özellikle Toplum Yararına İstihdam Projesi (TYP) kapsamında AFAD Havalimanı Konteyner Kent’te geçici süreyle çalışan bazı personellerin görevlerini kötüye kullandığı tespit edildi. Bu personellerin hem işine son verildi hem de konteyner kentten uzaklaştırma kararı alındı.

KONTEYNERLER FAHİŞ FİYATLARLA KİRAYA VERİLİYORDU

Operasyon kapsamında, hak sahibi olmayan bazı ailelerin konteynerlerde barındığı ve bu konteynerlerin TYP personeli tarafından fahiş fiyatlarla kiraya verildiği de ortaya çıktı. Bu durum, bir yanda depremzedeler kira batağında boğuşurken, diğer yanda birilerinin haksız kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi. Havalimanı Konteyner Kenti adeta suçluların merkezi haline gelmişti.

VATANDAŞI TAHRİK EDİP MEMURA SALDIRTTILAR

Konteyner kentteki usulsüzlüklere müdahale etmeye çalışan görevli memurların, şebeke tarafından tahrik edilen vatandaşların saldırısına uğradığı da öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve polis tutanaklarına da yansıyan motosikletli kaçak H.K. olayının da bu şebekenin bir parçası olduğu düşünülüyor.

AJİTASYON GİRİŞİMLERİ VE ENGELLİ ÇOCUKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI

Başarılı operasyona gölge düşürmek isteyen bazı konteyner sakinleri, işi ajitasyona dökerek engelli çocuklarını ajitasyon unsuru olarak kullanmaya kalkıştı. Bu kabul edilemez davranış, hem çocukların haklarını ihlal etmekte hem de devletin meşru müdahalesini engellemek için vicdansızca bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

BAŞARILI YÖNETİCİ KARARLILKLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AFAD’ın Havalimanı Konteyner Kenti’ne 20 gün önce atanan başarılı yöneticisi, tüm karalama kampanyalarına ve provokasyonlara rağmen kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bu cesur yöneticinin liderliğinde, konteyner kentteki temizlik operasyonu aralıksız devam ediyor. Her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkarken, suçlular adalet önünde hesap vermeye hazırlanıyor.

DEVLET EL KOYDU, ADALET TECELLİ EDİYOR

Devletin kararlı duruşuyla gerçekleştirilen bu operasyon, Havalimanı Konteyner Kenti’nde aylardır süren hukuksuzluğa son verdi. Yetkililer, operasyonların devam edeceğini ve konteyner kentte huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilene kadar mücadelelerinin süreceğini bildirdi.

BAŞARILI OPERASYONA İMZA ATAN KURUMLARA TEŞEKKÜR

Bu başarılı operasyonu planlayan ve uygulayan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü personellerine teşekkür etmek gerekir. Özellikle 20 gün önce atanan yeni yöneticinin gösterdiği olağanüstü performans ve kararlılık, bu başarının en büyük mimarlarından biri olmuştur. Operasyonu başarıyla yürüten tüm güvenlik güçleri ve kamu görevlileri, gösterdikleri kararlılık ve profesyonellik ile takdiri hak etmektedir.

İşte depolardan çıkan malzemeler...