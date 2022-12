İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tapılan açıklamada; “23 Aralık 2022 Cuma günü saat 08.00' den 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 08.00'e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracı (İHA)’nın uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır” denildi.