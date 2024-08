Kahramanmaraş itfaiyesi 2 bin 984 olaya müdahale etti

Trafik kazası, yangın ve boğulma gibi her türlü acil müdahale gerektiren durumda vatandaşların yanında olan; profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Temmuz ayında da vatandaşların yardım çağrısına hızlı ve etkin bir şekilde koştu. Son teknolojiyle donatılmış Tablet Navigasyon Sistemleri’yle ihbar akış süresini 5 kat daha kısaltan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Temmuz ayında 23 şube, 346 personel ve 64 araçla; bin 266 yangın, 66 trafik kazası, 7 su baskını, 2 boğulma ve bin 643 itfai olaya müdahalede bulundu.Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için de toplam 551 kişiye eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirildi.İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Profesyonel kadromuz, modern araç ve ekipmanlarımızla her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.