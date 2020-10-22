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Pompalı dehşetin altından aşk mesajları çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kavgaya, husumetli iki aileye mensup kadın ve erkeğin aşk mesajları sonrası ortadan kaybolmalarının neden olduğu ortaya çıktı

Pompalı dehşetin altından aşk mesajları çıktı

Pompalı dehşetin altından aşk mesajları çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kavgaya, husumetli iki aileye mensup kadın ve erkeğin aşk mesajları sonrası ortadan kaybolmalarının neden olduğu ortaya çıktı

22 Ekim 2020 Perşembe 10:19
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Piripaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata gelmiş, bir süre sonra ise iki araçla gelen Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B., Kurt ailesine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı.

Kavga sırasında Kasım Kurt, hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda iki ailenin arasındaki husumetin, bir kadın ve bir erkeğin sosyal medya mesajlaşmalarının ortaya çıkmasından sonra ikilinin birlikte ortadan kaybolmasının ardından yaşandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı. Şüphelilerle birlikte 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 mermi kovanı ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntülerde 65 yaşındaki şüpheli Safure B.'nin ölen Kasım Kurt'un belinden silahını alıp onun kardeşlerine doğru ateş ettiği anlar görülüyor. Şüpheli Safure B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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