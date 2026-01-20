Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla modern ve uzun ömürlü sistemlerle altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağında adeta can damarı olan Zübeyde Hanım Bulvarı’nda yolçalışmalarına başladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı imalatları tamamlanan arterde sıcak asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından arter sıcak asfaltla buluşturulacak. Bu sayede, vatandaşların sıklıkla kullandığı bulvar, modern standartlara uygun hale gelecek.