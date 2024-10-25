Ayrıca, tespit komisyonu, beklenen asgari ücretle ilgili çalışmalarını Aralık ayında tamamlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington’da yatırımcılara asgari ücret artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, 2025 para politikasını belirlerken asgari ücret artışını da dikkate alacaklarını vurguladı. Yüzde 25’lik asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Asgari ücret belirleme komisyonunun Aralık ayında çalışmalarını sonlandırarak, 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyurması bekleniyor. Açıklanacak ücret, asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de önemli bir gösterge olarak değerlendirilecek.