Vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir genelinde yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Bahçeci Hoca ve Karasu Bulvarı’nda çalışma başlattı.

Bölgede enerji hatlarının yer altına alınmasının ardından bozulan yürüyüş yolları baştan uca yenileniyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla yaya trafiğinde konfor ve güvenlik artırılırken, yürüyüş yolları nokta kabartmalı şeritler ve rampalarla özel gereksinimli vatandaşlar için daha kullanışlı hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde bölgede gerçekleştirilen çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı.

“Çalışmalardan Çok Memnunuz”

Bölge esnaflarından Emre Kanadıkırık, “Buradaki yürüyüş yollarımız çok bozuk olduğu için vatandaşlarımız sorun yaşıyordu. Özellikle tekerlekli sandalye kullanan bireyler ulaşımda zorlanıyordu. Büyükşehir Belediyemiz burayı çok güzel bir şekilde yeniden yapıyor. Çalışmalardan çok memnunuz” diye konuştu. İsmail İsmailoğlu, “İş yerlerimizin önündeki yürüyüş yollarımız çok güzel bir şekilde yenileniyor. Tek tip oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.