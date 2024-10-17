80.000 yılda bir yörüngesini tamamlayan Tsuchinshan-ATLAS kuyruklu yıldızı, yeryüzüne muhteşem bir gösteri sunmak için gökyüzünde belirdi.

Bu benzersiz anı ölümsüzleştirmek için harekete geçen sosyal bilgiler öğretmeni ve fotoğraf sanatçısı Göktürk Uzay Kök, kuyruğundaki parıltılarla büyüleyici bir ışık sergileyen kuyruklu yıldızı görüntüledi.

Uzay Kök, bu tarihi anı "Doğa, insanlara bu kadar uzun aralıklarla böyle güzellikler sunarken, onları görmek ve paylaşmak benim için bir onur" sözleriyle ifade etti.

Başkonuş Yaylası’nda toplanan gökyüzü meraklıları ve fotoğraf severler, gizemli ziyaretçinin etkileyici görüntüsünü izlemek için bir araya geldi.

Kahramanmaraşlılar, bu muhteşem doğa olayının keyfini çıkardı. Kuyruklu yıldızın parlak ışıkları, gökyüzünde adeta bir tablo gibi süzülerek herkesin hayranlığını kazandı.

Bu olağanüstü güne tanıklık edenler, Tsuchinshan-ATLAS kuyruklu yıldızının bir daha ne zaman görüleceği bilinmeden, bu anın kıymetini bilerek, anılarını ve fotoğraflarını ölümsüzleştirdi.

Uzun bir aradan sonra gelen bu kozmik ziyareti unutulmaz kılan Başkonuş Yaylası, hem şehrin hem de evrenin muhteşem bir kolajı haline geldi.