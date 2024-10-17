Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen anma etkinliği, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Karakoç’un şiirleri seslendirilerek hayat hikayesinden kesitler sunuldu.

Törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, sanatın ve sanatçının toplum için önemine değinerek, Bahaettin Karakoç’un Türk Şiiri’nin abide şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi. Üniversitesi olarak böyle bir anma etkinliğine ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Bir gün ölümü düşünürken, Üstat Necip Fazıl’ın bir sözünü okumuştum. ‘Ufka bakarsın da ölüm uzakta mı uzakta ve tabut suya inmek için bekler kızakta.’Yani demek istediğim sanatçılık böyle bir şey. Çok büyük anlamları birkaç kelimeye sığdırmak. Büyük sanatkarlık işte bu. Sanatıayrıca bireyin kendini ifade tarzı olarak tanımlayabiliriz. Biri halı dokur, biri ağaç işler, biri mermeri işler, biri insanı işler. Yani insanı doğru yetiştirmek. Geleceğimizin teminatı olan siz gençleri yetiştirmek. Aslında bunun da üzerinde en büyük sanatçılık, kendimizi tanımak, kendimizi bilmek, kendimizi doğru işlemek.Eğer kendimizi doğru işler isek hem kendi yaşamımızda istediğimiz, hedeflediğimiz sonuçları elde etmiş oluruz. Hem de topluma dünyaya, insanlığa katkı anlamında önemli işler başarmış oluruz.”

Şair Karakoç’la olan bir anısını da katılımcılarla paylaşan Rektör Bakan, “Biz gerçekten Bahaettin abimizi çok seviyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Burada şu anımızı da sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Bahaettin ağabeyimizin ‘Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman’ adlı bir şiiri var. Geçmişte KSÜ’de görev yaptığımız esnada, Bahaettinağabiyimizin bir anısının Avşar Kampüsü’nde kalmasını istedik. Bu nedenle Rektörlük bahçemize ıhlamur ağacı dikmiştik. Bahaettin abinin ıhlamur ağaçları halen orada duruyor. Ben bir kez daha kendisini rahmetle anıyorum, O’nun gibi sanatçıların sayılarının artmasını diliyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliğe katkı sunan, şair ve yazarlarımıza, Bahaettin ağabeyin dostlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi UmmahanNerkiz’in, Bahaettin Karakoç’un hayatını anlattığı takdimin ardından, şairler tarafından Karakoç’un şiirleri okundu. Şair TeyfikKaradaş, “Aşk”, Şair Hanifi Yılmaz “Elif”, Celalettin Kurt “Kepez” ve Yaşar Şakalar “Sebebim Sensin” isimli Karakoç şiirlerini seslendirdi. Programın panel kısmında ise Karakoç’un hayatı yakın çevresi tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Şair Yasin Mortaş’ınmoderatörlüğünü yaptığı panelde, Oğuz Karakoç tarafından “Babam ve Ben”, İbrahim Gülsu tarafından “Bahaettin Karakoç’tan Hatıralar” ve Dr. Mustafa Kök tarafından ise “Bahaettin Karakoç ve Dolunay Hareketi” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Celalettin Kurt’un, Bahaettin Karakoç’un güftelerinden bestelediği eserleri seslendirmesi ile son bulan etkinlikte, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından, etkinliğe katkıda bulunan şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim edildi.