Türkiye genelinde yürütülen denetimlerde, baklavadan çaya, sütten ete, bala kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi. Gıda güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bu rapor, tüketicilere “etikete ve seri numarasına dikkat edin” uyarısı yaptı.

RİZE

Özen Çay Sanayi Pazarlama Nakliye ve Dış Ticaret Ltd. Şti. – Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg)

Uygunsuzluk: Gıda boyası tespiti | İlçe: Güneysu | Ürün Grubu: Çay ve Bitki Ürünleri

Değerlendirme: Rize’nin sembol ürünü çayda boya tespiti büyük yankı uyandırdı.

İSTANBUL

Hasırcılar Baharat Gıda Ltd. Şti. – Kekik – Yabancı madde tespiti

Mer Gıda Ltd. Şti. – Merbal Süzme Çiçek Balı (850 gr) – Taklit/tağşiş

Altınay Et Mamulleri – Dilimli Piliç – Kanatlı eti tespiti

Trabzon Tereyağlı Celal Yerebakan – Tereyağı (%82 süt yağı) – Süt yağı harici yağ tespiti

Değerlendirme: İstanbul’da baldan tereyağına kadar birçok üründe hile saptandı.

ANKARA

Hacıoğlu Baklava – Fıstıklı Special Baklava – Gıda boyası tespiti

Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta – Fıstıklı Sarı Burma Baklava – Gıda boyası tespiti

Saf Naturel Bal – Süzme Çiçek Balı – Taklit/tağşiş

Koç Grup Et ve Süt Ürünleri – Eritme Peyniri – Bitkisel yağ tespiti

Değerlendirme: Başkentte tatlı ve süt ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

KONYA

Yekta Süt Ürünleri – Eritme Peynirleri – Bitkisel yağ ve nişasta tespiti

Osmanbey Süt Ürünleri – Eritme Peynirleri – Bitkisel yağ karışımı

Doğaşan İnş. ve Rek. – Tulum Peynirleri ve Süzme Yoğurt – Yağ oranı düşüklüğü

Değerlendirme: Konya’da süt ürünlerinde bitkisel katkı yaygın.

EGE BÖLGESİ

Ali Varol Gıda (Nova Olive) – Zeytinyağı – Tohum yağı karıştırılması

Vakfıbirlik, Çalkuşu, Güçlü Gıda – Zeytinyağlarında kalite düşüklüğü

Değerlendirme: “Natürel sızma” etiketiyle satılan ürünlerde tohum yağı bulundu.

ANTALYA

Ramazan Gökmen – Köfte – Kalp ve taşlık tespiti

Semiz Et – Et karışımı – Kanatlı eti tespiti

Çağ Et – Dana kıyma – Kanatlı eti tespiti

Değerlendirme: Et ürünlerinde karışım ve sakatat vakaları endişe yarattı.

GENEL DEĞERLENDİRME

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesi gıda piyasasında denetimin önemini ortaya koydu. Tüketicilere öneri: Etiketleri okuyun, parti numaralarını kontrol edin ve şüpheli ürünleri ALO 174’e bildirin.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı – Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 'Taklit ve Tağşiş Kamuoyu Duyurusu (23.09.2025)'

Haber Derlemesi: ANADOLUPRESS Özel Haber Merkezi