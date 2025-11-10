Türkiye genelinde yürütülen denetimlerde, baklavadan çaya, sütten ete, bala kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi. Gıda güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bu rapor, tüketicilere “etikete ve seri numarasına dikkat edin” uyarısı yaptı.
RİZE
Özen Çay Sanayi Pazarlama Nakliye ve Dış Ticaret Ltd. Şti. – Özen Çay Gold Rize Çayı (5 kg)
Uygunsuzluk: Gıda boyası tespiti | İlçe: Güneysu | Ürün Grubu: Çay ve Bitki Ürünleri
Değerlendirme: Rize’nin sembol ürünü çayda boya tespiti büyük yankı uyandırdı.
İSTANBUL
Hasırcılar Baharat Gıda Ltd. Şti. – Kekik – Yabancı madde tespiti
Mer Gıda Ltd. Şti. – Merbal Süzme Çiçek Balı (850 gr) – Taklit/tağşiş
Altınay Et Mamulleri – Dilimli Piliç – Kanatlı eti tespiti
Trabzon Tereyağlı Celal Yerebakan – Tereyağı (%82 süt yağı) – Süt yağı harici yağ tespiti
Değerlendirme: İstanbul’da baldan tereyağına kadar birçok üründe hile saptandı.
ANKARA
Hacıoğlu Baklava – Fıstıklı Special Baklava – Gıda boyası tespiti
Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta – Fıstıklı Sarı Burma Baklava – Gıda boyası tespiti
Saf Naturel Bal – Süzme Çiçek Balı – Taklit/tağşiş
Koç Grup Et ve Süt Ürünleri – Eritme Peyniri – Bitkisel yağ tespiti
Değerlendirme: Başkentte tatlı ve süt ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.
KONYA
Yekta Süt Ürünleri – Eritme Peynirleri – Bitkisel yağ ve nişasta tespiti
Osmanbey Süt Ürünleri – Eritme Peynirleri – Bitkisel yağ karışımı
Doğaşan İnş. ve Rek. – Tulum Peynirleri ve Süzme Yoğurt – Yağ oranı düşüklüğü
Değerlendirme: Konya’da süt ürünlerinde bitkisel katkı yaygın.
EGE BÖLGESİ
Ali Varol Gıda (Nova Olive) – Zeytinyağı – Tohum yağı karıştırılması
Vakfıbirlik, Çalkuşu, Güçlü Gıda – Zeytinyağlarında kalite düşüklüğü
Değerlendirme: “Natürel sızma” etiketiyle satılan ürünlerde tohum yağı bulundu.
ANTALYA
Ramazan Gökmen – Köfte – Kalp ve taşlık tespiti
Semiz Et – Et karışımı – Kanatlı eti tespiti
Çağ Et – Dana kıyma – Kanatlı eti tespiti
Değerlendirme: Et ürünlerinde karışım ve sakatat vakaları endişe yarattı.
GENEL DEĞERLENDİRME
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesi gıda piyasasında denetimin önemini ortaya koydu. Tüketicilere öneri: Etiketleri okuyun, parti numaralarını kontrol edin ve şüpheli ürünleri ALO 174’e bildirin.
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı – Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 'Taklit ve Tağşiş Kamuoyu Duyurusu (23.09.2025)'
Haber Derlemesi: ANADOLUPRESS Özel Haber Merkezi