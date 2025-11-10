Kahramanmaraş’ta bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Emine Akkurt’un vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Merhumenin vefat haberi, başta basın camiası olmak üzere geniş bir kesim tarafından büyük bir teessürle karşılandı.

Bizler de merhumeye Allah’tan rahmet, değerli kızı Ebru Sema Akkurt başta olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına ve sevenlerine Cenabı Allah’tan sabır ve metanet diliyoruz.

Cenaze Bilgisi

Merhume Emine Akkurt’un cenazesinin, ailesi tarafından belirlenecek programa göre Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Taziye detaylarının ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş basını olarak, merhume Emine Akkurt’a Allah’tan rahmet; Ebru Sema Akkurt hanımefendiye ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.