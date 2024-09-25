Yayında gündemi değerlendiren Balcıoğlu, Türkiye ekonomisindeki zorlukları ve sanayinin geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

Balcıoğlu, güncel kapasite kullanım oranları ve reel sektördeki güven verilerini değerlendirerek, kapasite kullanımının 1,5 yılın en düşük seviyelerine ulaştığını belirtti.

Türk sanayicisinin, yalnızca Türkiye veya komşu ülkelerle ticaret yapmadığını, artık tüm dünya ile etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Dünya genelindeki gelişmeleri iyi anlamamız gerekiyor. Almanya, sanayi ve üretimindeki düşüşle birlikte, bizim için en önemli ihracat pazarı. Dahası, birçok sektörde yaşanan aksaklıklar ve maliyet artışları, Türk sanayicisini zor bir döneme sokuyor. Şuan sanayi sektörü batmamaya çalılıyor" dedi.

Ekonomik sorunların yanı sıra, uluslararası jeopolitik durumun da ekonomik sonuçları olabileceğine dikkat çeken Balcıoğlu, "Körfez'deki çatışmalar, tedarik zincirlerimizi etkiliyor ve maliyetlerimizi artırıyor. Geçmişte yaşadığımız krizlerden çıkmayı başardık, ama şimdi yeniden bir yol haritası çizemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörü dışında başka bir kazanan sektör bulunmadığını belirten Balcıoğlu, "Küçük yatırımlar yapmadan büyüme mümkün değil. Türkiye'de tek kazanan sektör bankacılıktır, bunun dışında kayda değer bir kazanan yok" şeklinde konuştu.

Faiz indirimlerinin de ekonomik durumu iyileştirip iyileştirmeyeceğine değinen Balcıoğlu, "Yıl sonuna kadar olan süreçte daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Eğer bu duruma dur denilmezse, bu domino etkisiyle birçok firma iflas edebilir" uyarısında bulundu.

Son olarak, iyi haberler de olduğunu dile getiren Balcıoğlu, Paris Olimpiyatları'nda başarılı bir performans sergileyen hemşerileri Yusuf Dikeç’i anarak, toplumda moral veren başarıların yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası yaşanan zorlukların ve sigorta ödemelerinin yetersizliğinin moral bozukluğuna yol açtığını belirten Balcıoğlu, "Türk insanı bu krizleri aşma konusunda deneyimlidir ve geçmişte benzer zorlukları başarıyla atlattık. Bu dönemi de aşacağımıza inanıyorum" diyerek, umudunu koruduğunu ifade etti.