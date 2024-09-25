Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir genelinde başlattığı ulaşım seferberliğini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurduğu mobil hizmet ekibiyle de vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ederek yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştiriyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı mobil asfalt ve kilit parke tamirat ekipleri, yerinde gerçekleştirilen incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine derhal harekete geçerek arterler, yürüyüş yolları ve refüjlerin tamiratlarını gerçekleştirerek araç ve yaya trafiğinde konforu sağlıyor.

Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin vatandaşlardan gelen ulaşım taleplerine anında müdahale eden ekipler, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için gece gündüz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için şehir genelinde çalışmaların artarak sürdüğü belirtildi.