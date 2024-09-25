Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik maddi kaynakla şehir genelinde asfalt seferberliğini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerden Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinden Vezir Hoca Bulvarı’nda gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Doğukent Mahallesi’ndeki kısmın 28 Eylül Cumartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.