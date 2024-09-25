Toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de paydaş kurumlar iş birliğiyle TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenleyecek.

26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde PiazzaAVM’de düzenlenecek şenlikte katılımcılar; bilim, teknoloji ve keşif dolu bir deneyim yaşayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, aydınlık yarınların teminatı çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar bilim şenliğine davet edildi.