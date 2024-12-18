Kahramanmaraş’ın Döngele bölgesindeki termal otel skandalı, yalnızca mağdurları değil, kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri de hedef alıyor! Firma yetkililerinin, haber yapan gazetecilere “FETÖ’cü” iftirası atarak sosyal medyada itibarsızlaştırma kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

En çarpıcı iddia ise, tehdit mesajlarında “6 Şubat sabahı gibi yoksun” ifadelerine yer verilmesi oldu. Bu sözler, gazetecilere yönelik açık bir ölüm tehdidi olarak değerlendiriliyor!

Onlarca Vatandaş Mağdur: Yasal Süreç Başladı

Firma yetkililerinin, vatandaşlara devre mülk satışı vaadiyle ödeme alıp sözlerini yerine getirmediği belirtiliyor. Mağdur sayısı arttıkça, otel sahiplerine yönelik şikayetler çığ gibi büyüdü. Onlarca vatandaş, dolandırıldıklarını belirterek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Gözaltılar başladı! Mağduriyetlerin artması üzerine otel sahiplerinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.

Basın Özgürlüğüne Saldırı: Gazeteciler Hedefte!

Vatandaşların mağduriyetini gündeme taşıyan gazeteciler, otel yetkililerinin tehditlerine maruz kaldı. İftira, hakaret ve ölüm tehditleriyle gazetecilerin susturulmaya çalışıldığı bu süreçte, kamuoyunu aydınlatan basın mensupları kararlı duruşlarını sürdürüyor.

Gazetecilerden Net Mesaj: Geri Adım Atmayacağız!

Gazeteciler, kendilerine yönelik tehditlere rağmen şu açıklamayı yaptı:

“Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır. Bu tehditler bizi yıldıramaz! Halkı bilgilendirme görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kahramanmaraş’ta büyük yankı uyandıran bu olay, yalnızca dolandırıcılık değil, basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, yetkililere şu çağrıyı yapıyor:

• Mağduriyetlerin giderilmesi,

• Gazetecilere yönelik tehditlerin derhal soruşturulması,

• Basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, firma yetkililerinin ifadelerinin alındığı ve yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.