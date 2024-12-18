Yüzlerce vatandaş, yerine getirilmeyen satış vaatleri ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtiyor. Bu durum, yalnızca vatandaşların değil, Kahramanmaraş’ın itibarını da zedeliyor.

“Haklarımızı Savunmakta Kararlıyız”

Mağdurlar, hukuki mücadelelerini Kahramanmaraş Adliyesi’nde sürdürürken, adaletin gecikmesinden büyük bir rahatsızlık duyuyor. “Adalet yerini bulmazsa mağduriyetler katlanarak büyüyecek” diyen vatandaşlar, adaletin hızla tecelli etmesi için tüm yetkililere çağrıda bulunuyor.

Milletvekilleri ve Valilik Göreve Davet Edildi

Vatandaşlar, Kahramanmaraş milletvekillerine ve Kahramanmaraş Valiliği’ne açık bir çağrıda bulunuyor:

• Milletvekilleri, bu tür olayların çözümü için sessiz kalmamalı, vatandaşın yanında yer almalı.

• Kahramanmaraş Valiliği, derhal inceleme başlatarak mağduriyetlerin kaynağını ortaya çıkarmalı.

Mağdurlar, yerel yönetimlerden ve seçilmiş temsilcilerden, sorumluluk almalarını ve Kahramanmaraş’ın adını lekeleyen bu durumun çözümü için somut adımlar atmalarını bekliyor.

Adalet Bakanlığı ve Savcılık Harekete Geçmeli

Adalet Bakanlığı ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na da seslenen mağdurlar, hukuk süreçlerinin hızlandırılmasını talep ediyor. “Adaletin gecikmesi, yalnızca mağduriyetleri artırır; halkın adalete olan güvenini de zedeler” diyen mağdurlar, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını istiyor.

Denetim Eksikliği Tepki Çekiyor

Vatandaşlar, termal otel projelerinin yetersiz denetim ve şeffaflık eksikliği nedeniyle büyük mağduriyetlere yol açtığını belirtiyor. “Yatırımcıların korunması için daha sıkı denetim şart” diyen mağdurlar, kamu otoritelerini göreve çağırıyor.

Sosyal Medyada Sistematik Baskı

Mağdurların iddialarına göre, sosyal medya üzerinden organize linç kampanyaları düzenleniyor. Bu baskıların firmanın yöneticileri tarafından yönlendirildiğini savunan vatandaşlar, “Susturulmaya çalışıyoruz, ama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” diyor.

Davalar Sonuçlanıyor: “Kahramanmaraş’ın Adını Kirletmeyeceğiz!”

İki yıldır süren davaların son aşamaya geldiğini belirten mağdurlar, umutlarını koruyor:

“Kahramanmaraş, böyle bir mağduriyetle anılmayı hak etmiyor. Adaletin sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız!”

Kahramanmaraş İçin Kritik Bir Süreç

Bu olay, sadece bireysel mağduriyetlerin ötesine geçerek, tüm Kahramanmaraş’ın imajını etkiliyor. Yetkililerin bu soruna çözüm üretmesi, yalnızca mağdurları değil, şehrin tamamını rahatlatacak.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve milletvekilleri, bu süreçte kritik bir rol oynamalıdır. Şeffaf bir denetim ve hızlı bir hukuk süreci, benzer mağduriyetlerin önüne geçmek için şarttır.