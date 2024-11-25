Başkan Akpınar, geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Ziyareti sırasında esnaflarla birebir görüşen Başkan Akpınar, belediye ekiplerinin olayın hemen ardından sahada çalışmalara başladığını belirtti. “Dün akşam saatlerinden itibaren ekiplerimiz, fırtınanın yol açtığı hasarları onarmak için aralıksız şekilde çalışıyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyetini en hızlı şekilde gidermek için tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hasar tespit ve onarım çalışmalarına titizlikle devam ettiği öğrenilirken, Başkan Akpınar, fırtınadan etkilenen tüm vatandaşlara ve esnafa bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.