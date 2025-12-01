Asrın felaketi sonrası inşa faaliyetlerinin hız kazandığını belirten Akpınar, Dulkadiroğlu ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut’un iş birliğiyle yaklaşık 20 bin konutun yükseldiğini ifade etti. Başkan Akpınar, Doğukent, Güneşevler, Divanlı, Sakarya ve Duraklı gibi rezerv alan ilan edilen mahallelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyerek, konteynerlerde yaşayan vatandaşların yeni yuvalarına geçmeye başladığını vurguladı.

Şehir Yeniden Kuruluyor, Ekonomik Destek Olmadan Ayağa Kalkmak Zor

Başkan Akpınar, deprem sonrasında devletin tüm kurumlarının gösterdiği yoğun gayret ve iş birliğine teşekkür ederek, şehrin doğu bölgesinde Akyar konutlarına kadar uzanan alanın imar planlarının tamamlanma aşamasında olduğunu, ana ve ara arterlerin belirlendiği modern bir şehir planının hayata geçirileceğini belirtti. Ancak tüm bu fiziki iyileşmelere rağmen, esnafın, sanayicinin ve iş dünyasının ağır bir ekonomik yük altında olduğunun altını çizdi. Kahramanmaraş’ta çok sayıda iş yerinin kapalı olduğunu, binlerce çalışanın işsiz kaldığını ve birçok işletmenin konkordato ilan ettiğini aktaran Akpınar, tekstil sektörünün üretim gücünün önemli ölçüde düştüğünü ve bazı firmaların faaliyetlerini Mısır’a taşımaya başladığını dile getirdi.

Mücbir Sebep 5 Yıl Uzatılmalı, Vergi ve Prim Yükleri Silinmeli

Ekonomik darboğazın daha büyük sosyal sorunlara yol açmaması için ivedi adımlar atılması gerektiğini belirten Akpınar, devletin ilgili kurumlarına açık bir çağrı yaptı. “Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın özel olarak görülmesi gerekiyor.” diyen Başkan Akpınar, mücbir sebep hâlinin en az 5 yıl daha uzatılmasını talep etti. Ayrıca ertelenmiş SGK primlerinin, gelir ve kurumlar vergilerinin Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve diğer deprem illeri için bir defaya mahsus silinmesi gerektiğini ifade etti. Akpınar, “Esnafımızın ve sanayicimizin feryadı duyulmazsa daha büyük kayıpların yaşanması kaçınılmaz olur. Bu çağrının bir an önce karşılık bulmasını temenni ediyoruz.” sözleriyle ekonomik destek ihtiyacının aciliyetine dikkat çekti.

Başkan Akpınar, tüm siyasetçilere ve milletvekillerine birlik içinde hareket etme çağrısında bulunarak Kahramanmaraş’ın sesinin Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara güçlü biçimde iletilmesi gerektiğini ifade etti. Depremin yaralarının sarılması, vatandaşların konforlu ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirten Akpınar, “Daha sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.