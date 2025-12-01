Ziyaret, iş dünyası ve emniyet teşkilatı arasındaki güçlü iş birliği mesajını pekiştirirken, şehrin huzur ve güvenliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Yiğit’in Tecrübesi Kahramanmaraş İçin Şans

Başkan Eskalen, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’in emniyet teşkilatına ve güvenlik hizmetlerine olan adanmışlığını takdirle karşıladıklarını belirtti. Sayın Yiğit’in vazifeye başlar başlamaz sergilediği özverili duruşun, Kahramanmaraş için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Eskalen, tecrübe ve birikiminin şehir güvenliği açısından büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

“Şehrimizin huzuru ve güvenliği adına sergilediğiniz özverili duruş, Kahramanmaraş için önemli bir kazanımdır. Tecrübe ve birikiminiz, şehir güvenliği açısından büyük bir şanstır. Nazik kabulleriniz için teşekkür ederiz.”

İş Dünyasından Tam Destek Sözü

Eskalen, iş dünyası olarak kamu kurumlarıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu sinerjinin şehrin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti. Emniyet Müdürü Yiğit’e hitaben, görevine tam destek vereceklerini şu sözlerle ifade etti:

“Sizlere ve şehrimize katkı sunma noktasında elimden gelen ne varsa, üzerimize düşen her vazifede destek olmaktan memnuniyet duyarım.”

Bakır Sanatıyla Anlamlı Hediye

Ziyaretin sonunda ASKON Başkanı Eskalen, Emniyet Müdürü Yiğit’e, emniyet teşkilatının ruhunu ve onurlu duruşunu yansıtan anlamlı bir bakır sanatı hediye etti. Kahramanmaraş’ın yıllanmış bakır ustalarının elinden çıkan bu özel tasarım, geleneksel dövme bakır işçiliğiyle oluşturuldu.

Hediye, 1950’li yıllarda kaleme alınan ve polislik mesleğinin özünü anlatan “Namus, üniformanın göğsünde değil, yüreğindedir” sözünü taşıyor. Eskalen, hediyenin sembolik anlamını şu şekilde açıkladı:

“Bu armağanı, toplumun huzuru ve güvenliği için fedakârca görev yapan emniyet teşkilatımıza duyduğumuz saygı ve minnettarlığın bir sembolü olarak tasarladık. Bakırın dayanıklılığı, Türk polisinin kararlılığını; üzerindeki söz ise onların yüreğindeki adalet duygusunu simgeliyor.”

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise bu ince düşünülmüş jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediyeyi kıymetli bir hatıra olarak hazırlayacağı özel bir sergide sergileyeceğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin dile getirilmesiyle son bulurken, Müdür Yiğit’in tecrübesi ve vizyonuyla Kahramanmaraş’ın huzuruna önemli katkılar sunacağı beklentisi dile getirildi.