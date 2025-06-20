Başkan Akpınar, öğrencilere hitaben yayımladığı mesajında aileleri ve öğretmenleri de unutmadı.

Başkan Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:“Sevgili öğrenciler, bir yıl boyunca emek verdiniz, gayret gösterdiniz ve bugün o emeklerin karşılığını karne heyecanıyla taçlandırıyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Karneleriniz ne olursa olsun, bu bir son değil; her yeni gün, daha iyisini yapma fırsatıdır. Unutmayın, sizler bu ülkenin yarınları, bu milletin umudusunuz. Geleceğimizin teminatı olan sizlere güvenimiz sonsuzdur.”

Başkan Akpınar, öğretmenlere ve velilere de teşekkür ederek, “Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en büyük rehber olan kıymetli öğretmenlerimize ve sabırla evlatlarının yanında duran fedakar ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğiz.” dedi.

Öğrencilere yaz tatilini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:“Yaz tatilinde bol bol kitap okuyun, oyun oynayın, dinlenin, sevdiklerinizle güzel zamanlar geçirin. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize keyifli ve verimli bir tatil diliyorum.”