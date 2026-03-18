Başkan Akpınar, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, toplumsal dayanışmanın güçlendiği müstesna günler olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ikliminde idrak edildiğini belirten Başkan Akpınar, bayramın da bu manevi atmosferi taçlandıran önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Bayramların; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin bir olduğu ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günler olduğunu dile getiren Akpınar, özellikle bu günlerde ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve yardımlaşma duygusunun canlı tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dulkadiroğlu’nun güçlü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Akpınar, ilçede birlik ve beraberlik ruhunu her zaman canlı tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Özellikle Asrın Felaketi sonrasında ortaya konulan kardeşlik ve dayanışma ruhunun, Ramazan ayı boyunca da en güzel şekilde yaşatıldığını belirten Akpınar, bu birlikteliğin şehrin yeniden ayağa kalkmasında en büyük güç olduğunu söyledi.

Başkan Akpınar mesajında ayrıca, Asrın Felaketi’nde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını ifade ederek, geride kalan ailelerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Akpınar mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:“Ramazan Bayramı’nın başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramın; birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesine, gönüllerimizin kardeşlikte buluşmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”