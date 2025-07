Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı ve Onikişubat İlçe Ocak Başkanlığı ekipleri, yangınla mücadele eden personellere destek amacıyla bölgede çeşitli ikramlarda bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri, itfaiye ve gönüllü ekipler için bölgeye soğuk su, ayran ve gıda ürünleri ulaştıran Ülkü Ocakları Kahramanmaraş ekipleri, hem fiziki destek sağladı hem de moral verdi.

Kahramanmaraş İl Ocak Başkanı Ali Rıza Gedemenli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi’nin emir ve talimatları doğrultusunda, Ülkü Ocakları olarak yangın bölgesine intikal ettik. Ateşin düştüğü her yere biz yüreğimizi koyarız. Çünkü bu vatan, yanan her ağacın, terleyen her alnın emanetidir. Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. Bu topraklarda nefes olan her çabanın, bu millet için yürek koyan her kahramanın yanındayız.”

Başkan Gedemenli, ayrıca yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ettiklerini belirterek, fedakârca görev yapan tüm ekiplere şükranlarını sundu.