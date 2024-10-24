Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde 167’ncisi gerçekleştirilen toplantıda; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkan Vekili Ahmet Yılmaz da yer aldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Yüzyılı, milli teknoloji hamlesi, sağlık reformları, Türkiye ve dünya siyaseti gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Partimizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.