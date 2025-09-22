Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 29. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi müsabakalarını yakından takip etti.

Boyalı mahallesinde düzenlenen güreş şölenine Vali Vekili İbrahim Şenkon, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, KİÜ Rektörü İsmail Bakan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, siyasi parti temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda sporsever de yer aldı. 4 farklı kategori, 15 farklı şehirden toplamda 434 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar, izleyicilere adeta güreşe doyurdu. Başkan Görgel, aynı zamanda Bertiz Kabarcık Üzümü Yarışması’nda dereceye giren çiftçilere de ödüllerini takdim etti.

“Kahramanmaraş Yiğit Güreşçiler Yetiştirmiş Bir Şehirdir”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, yaptığı konuşmada “Bizim kendi değerlerimiz, kendi hikâyelerimiz arasında güreşin çok ayrı bir yeri var. Kahramanmaraş, güreşle özdeş hale gelmiş yiğit güreşçiler yetiştirmiş müstesna bir şehir. İnşallah bu 29’uncusunu icra ettiğimiz bu müsabaka şehrimiz için, ülkemiz için ve güreş sporu alanında inşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Ata Mirası Güreşin Başkenti”

Güreş kültürünün yaşatılmasının önemine değinen Başkan Fırat Görgel, “Ata sporumuz, kadim sporumuz, kadim bir yerleşim yerimizde ve güreşle özdeşleşmiş bir yer olan Boyalı’da heyecanlı bir şekilde gerçekleştirildi. Ben burada bu tabloyu görmekten çok mutlu oluyorum. Her geçen sene de ilgi ve alaka artarak devam ediyor. Bu yıl ortam da değişmiş. İnşallah vatandaşlarımızın ilgisi her geçen sene devam eder, çocuklarımızın spora ve güreşe teşviki çok önemli. Burada yapılan işler çok önemli işler. Gençlere ve spora yapılan yatırımlarla gençlerin kendilerini burada ifade etmesi çok önemli. Kahramanmaraş, yüreğin ve ata mirasımız olan güreşin başkenti. Kültürümüzü diri tutmak, sporumuzu yaşatmak ve çocuklarımıza bu mirası gururla devretmek için ata sporuna her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.