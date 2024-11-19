Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Görgel, programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Kahramanmaraş’taki tarihi yapıların restorasyon süreçleri ele alındı.

Görüşme sırasında özellikle Ulu Camii, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kapalı Çarşı, Saraçhane Camii ve Taşhan gibi şehrin kültürel ve tarihi mirasının önemli temsilcilerinin yenileme ve restorasyon çalışmalarına ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, deprem sonrası kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğinin artırılarak restorasyon süreçlerinin hızlandırılması ve projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi de görüşülen konular arasında yer aldı.

“Tarihi Yapılarımızı İhya Edeceğiz”

Ziyareteilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin ayağa kaldırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız yüzyıllara dayanan zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip. Ancak 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi bu eşsiz mirasa ciddi zararlar verdi. Bugün Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, tarihi yapılarımızın restorasyonu konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizin simgelerini de inşallah bir bir ayağa kaldıracağız. Sayın Bakanımıza ve tüm ekibine şehrimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Görgel, tarihi yapıların yanı sıra kentin turizm potansiyelinin de artırılması için kapsamlı projeler üzerinde çalıştıklarını ve Kahramanmaraş’ı yeniden bir cazibe merkezi haline getirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.