Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde eğitime yönelik yatırımlarını her geçen gün artırarak, kentin eğitim seviyesini yükseltmeyi ve daha bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilere destek sağlayan Onikişubat Belediyesi, sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp, velilere yönelik de çeşitli bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda, ‘Bilgili ebeveyn, mutlu ve başarılı öğrenci’ parolasıyla hayata geçirilen Ebeveyn Akademisi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansla kapılarını açtı.

Eğitim ve Kariyer Danışmanı Ümit Öztürk’ün konuşmacı olarak katıldığı konferansta, ebeveynlerin çocuklarının eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde rehberlik edebilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar ele alındı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, anne ve babalar hem bilgi dolu bir gün yaşadı hem de uzman görüşleriyle kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

‘Eğitim, ailenin ilgisiyle güçlenir’

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, katılımcılara Başkan Hanifi Toptaş’ın selamını ileterek, eğitimin yalnızca okullarda değil, aile ortamında da sürdüğünü vurguladı.

Kılıçsallayan, “Onikişubat Belediyesi olarak ebeveynlerimizin bilgi birikimini artırarak çocuklarımızın hem eğitim hayatlarına hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Başkanımız Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Ebeveyn Akademisi, bu vizyonumuzun bir parçasıdır. Çocuklarımızın geleceği, ailelerin bilinçli desteğiyle şekilleniyor. Bugün burada aldığınız bilgilerin, çocuklarımızın başarı yolculuğuna rehber olmasını diliyorum.”

Ümit Öztürk’ten ebeveynlere değerli bilgiler

Eğitim ve Kariyer Danışmanı Ümit Öztürk, konuşmasında ebeveynlerin çocuklarının bireysel özelliklerini tanımasının önemine değindi. Öztürk, çocuklarınilgi ve yeteneklerini keşfetmek, sağlıklı iletişim yolları kurmak, başarıyı sadece akademik başarıyla sınırlandırmamak ve çocuklara destek olurken sınırları belirlemek gibi konular başta olmak üzere sınav sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenlere yönelik eğitici bir konuşma yaptı.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Öztürk, “İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Türkiye’de bu tarz etkinlikleri hassasiyetle yapıyoruz. Eğitim herkesin bildiği gibi üçlü saç ayağından mütevellit. Okul, öğrenci ve aile. Aile ayağının sağlam basması gerekiyor ki diğer ayaklar da sağlam dursun. Biz de bu ayağı sağlamlaştırmak için Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’tayız, velilerimizle buluştuk. Özellikle velilerimize dikkat etmeleri gereken birkaç anekdot ilettik. Bunların yapılması sınava hazırlanacak öğrenciler için çok önemli. Bu tavsiyeleri evde, çevrede, her yerde uygulamaları gerekiyor. Çünkü çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Onikişubat Belediyesi’nin eğitime gösterdiği hassasiyeti ortaya çıkaran bir etkinlikti. Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş başta olmak üzere ekibine ve çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullanarak, konferansı interaktif bir şekilde tamamladı.

Ebeveyn Akademisi, farklı uzmanların katılımıyla çeşitli eğitim programlarına devam edecek. Ailelere rehberlik edecek konular arasında çocuk psikolojisi, teknolojinin doğru kullanımı ve sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar yer alacak.