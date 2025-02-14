Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Berat Kandili münasebetiyle Uncular Camii’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kandil gecesini camide idrak eden Başkan Görgel, namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti. Programa; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katılım sağladı. Cami çıkışında, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kandil simitleri vatandaşlara ikram edildi.

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

Başkan Fırat Görgel, Berat Kandili’nin manevi atmosferine vurgu yaparak, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu. Görgel, “Rahmet, mağfiret ve bereketin müjdelendiği Berat Kandili’ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Kandiller, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, manevi duygularımızı güçlendiren müstesna zamanlardır. Bu vesileyle, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve esenlik içinde nice kandillere ulaştırsın” ifadelerini kullandı.