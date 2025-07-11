Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin birlik beraberliğine katkı sağlamak için her yıl geleneksel olarak aşure ikramında bulunuyoruz.Bu vesileyle Muharrem ayının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel aşure ikramını bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleştirilen programda, Cuma Namazı’nın ardından camii avlusunda 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program, şehir halkının birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmesine vesile oldu.

Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de katıldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir protokolü, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Katılımcılar, paylaşılan aşurelerle hem Muharrem ayının manevi atmosferini hem de dayanışmanın güzel bir örneğini yaşadı.

“Birlik Beraberliğimize Vesile Olmasını Diliyorum”

Programın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Muharrem ayının İslam Âlemi için taşıdığı derin anlama vurgu yaparak, “Muharrem ayı tüm İslam Âlemi için çok önemli. Birlik ve beraberliğe vesile olan bir ay. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehrimizin birlik beraberliğine katkı sağlamak için her yıl geleneksel olarak aşure ikramında bulunuyoruz. Bugün de Abdülhamid Han Camii’mizde hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle Muharrem ayının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.