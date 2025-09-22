Kahramanmaraş’ta AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen “Teşkilat Gelişim Kampı”, Başkonuş Yaylası’nın doğayla iç içe atmosferinde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genç katılımcılar, hem doğayla iç içe bir ortamda sosyalleşme fırsatı buldu hem de siyasi bilinç ve teşkilat kültürü üzerine derinlemesine sohbetler gerçekleştirdi. Gençler, aynı zamanda yerel yöneticilerle de soru sorma fırsatı yakaladı. Kampa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve gençler katıldı.

“Yarınları İnşa Edecek Güçlü Bir Gençlik Var”

Gençlerle aynı çatı altında olmanın kendilerine hem umut hem de sorumluluk verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen Teşkilat Gelişim Kampı, sadece bir buluşma değil; geleceğe dair umutlarımızın, hedeflerimizin ve inancımızın somutlaştığı bir zemindi. Genç kardeşlerimizin heyecanı, soruları ve vizyonları bizlere bir kez daha gösterdi ki bu şehirde yarınları inşa edecek güçlü bir gençlik var” diye konuştu.

“Gençlerle Aynı Hedefe Yürümek Bizlere Güç Veriyor”

Gençlerin fikirleri, yerel yönetimlerin geleceğini belirlediğini söyleyen Başkan Görgel, “Kahramanmaraş olarak zor zamanlardan geçtik, ama her defasında yeniden ayağa kalkmayı başardık. Bugün burada gördüğüm tablo, bu direncin ve yeniden doğuşun en güzel örneklerinden biri. Gençlerimizle aynı sofrada oturmak, aynı hedefe yürümek bizlere güç veriyor” cümlelerini sarf etti.