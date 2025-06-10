Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı’nın son gününde eşi İlknur Görgel ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret ederek çocuklarla bayram sevincini paylaştı.Bayramın manevi atmosferini çocuklarla paylaşmak isteyen Başkan Görgel, eşi İlknur Görgel ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette büyük bir coşkuyla karşılandı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Görgel, onlarla uzun uzun sohbet etti ve halı sahada yapılan futbol maçında çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi. Ziyarette; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran da yer aldı. Heyet, çocukların yaşadığı alanları inceleyerek site yönetiminden bilgi aldı.

“Çocuklarımızın Umudu, Hepimizin Sorumluluğu”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kurban Bayramı’nın son gününde gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyaret, bizler için sadece bir buluşma değil; bir sorumluluğun, bir gönül bağının ifadesi. Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan yavrularımızın her biri, şehrimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları. Onların yüzlerindeki gülümseme, yüreklerindeki umut, bizlere hem ilham hem de görev yüklüyor.Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal hizmet politikalarımızda çocuklarımızı merkezde tutmaya devam ediyoruz. Onların sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmeleri için gereken tüm desteği sunmaya kararlıyız. Çünkü inanıyoruz ki; çocuklarımıza ne kadar güzel bir gelecek sunarsak, o kadar güçlü bir toplum inşa ederiz” diye konuştu.