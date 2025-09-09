Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu’na bağlı Doğanlıkarahasan Mahallesi’nde gerçekleştirilen Maraş Biberi hasadı programına katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve üreticilerin yer aldığı programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimiz gerek iklimi gerek doğasıyla birbirinden önemli coğrafi ürünlere sahip. Bugün hasadını yaptığımız ‘Maraş Biberi’ Kahramanmaraş’ımızın sahip olduğu 31 Coğrafi işaretli üründen biridir. Maraş Biberi’nin, bugün şehrimizde 13 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 30 bin ton üretime ulaştı. 500’ün üzerinde çiftçimiz Maraş Biberi’nin üretimini yapmaya devam ediyor. Maraş Biberi’nin yetiştiriciliğinin çoğaltılması amacıyla geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize yüzde75 hibe ile verildi” cümlelerini kaydetti.

“Tarıma Verdiğimiz Destek 60 Milyon TL’yi Aştı”

Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere Maraş biberi fidesi desteğine devam edeceklerini söyleyen Başkan Görgel, “Şehir genelinde Maraş Biberi’nin pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında 66 firmamız faaliyet gösteriyor. Kahramanmaraş, biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada yer alırken, aynı zamanda şehrimiz biber ihracatı yapan iller arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin hem Coğrafi İşaretli Ürün sayısını artırmak hem de bu ürünlerimizin pazar payını ve katma değerini yükseltme amacıyla bu dönem içerisinde daha da fazla gayret göstereceğiz. Bu yıl tarıma verdiğimiz destek, gerek fideler gerekse sulama destekleriyle birlikte 60 Milyon TL’yi aştı. Önümüzdeki dönem için de arkadaşlarımız çiftçimizden taleplerini Ekim ayı itibariyle toplamaya başlayacak” ifadelerine yer verdi.

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Sayısı Artıyor

Kahramanmaraş’ın her bir değerine sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Fırat Görgel, “Coğrafi işaretli ürünlerimizle de ilgili bilgi vermek isterim. Şuan şehrimizin 31 mahreç işaretli ürünü bulunuyor. Biz 50 yeni ürünle ilgili de süreçleri başlattık. Bunlar arasında tarım ürünü olarak; Maraş Sıkma Zeytinyağı, Maraş Zeytini, Maraş Urmu Dutu, Maraş Abbas İnciri, Elbistan Lahanası, Göksun Elması ve Maraş Fıstığı yer alıyor. Kalan ürünlerimiz de gıda ve el sanatları üzerine bulunuyor. Biz şehrimizin her bir değerine sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz inşallah. Coğrafi işaretli ürünümüz Maraş Biberi hasadının çiftçimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.