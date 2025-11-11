Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, doğaya yeniden hayat vermek, Kahramanmaraş’ın yeşil örtüsünü geleceğe umutla taşımak amacıyla Göksun’un Bozhöyük mevkiinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katıldı.

Programda, Vali MükerremÜnlüer, Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Evliya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, şehir protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Kahramanmaraş’ın yeşil dokusunu yeniden ayağa kaldırmak amacıyla yüzlerce fidan geleceğe umut ve nefes olmak üzere toprakla buluştu. Program sonunda Vali MükerremÜnlüer, Başkan Fırat Görgel, Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve protokol üyeleri Bozhöyük ve Değirmendere’de inşa edilen köy evlerini ziyaret etti.

“Hep Birlikte Daha Yeşil Bir Kahramanmaraş İçin”

Yeşil vatanın tekrardan canlandırmak, yangınlarda kaybedilen ormanları tekrardan kazanmak adına düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğuna vurgu yapan Başkan Görgel, “Bugün burada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle bir araya gelerek geleceğe nefes oluyoruz. Kahramanmaraş’ımızın bereketli topraklarına diktiğimiz her fidan çocuklarımıza umut, doğaya saygı ve yarınlara bırakacağımız bir miras. Şehrimizin yeşil alanlarını artırmak, doğal yaşamı korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kahramanmaraş halkının çevreye olan duyarlılığı ve bu etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi, bizlere büyük bir moral ve sorumluluk veriyor. Bu fidanlar büyüdükçe, birlik ve beraberliğimizin de kök salacağına inanıyorum. Hep birlikte daha yeşil bir Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.