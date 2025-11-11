Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki çocuklara kitapla tanışma fırsatı sunmak, okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Mobil Çocuk Kütüphanesi, küçük okurlara büyük hayallere taşımaya devam ediyor. Ekim ayı boyunca Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu, Nurhak ve Andırın başta olmak üzere birçok kırsal noktaya ulaşan Mobil Çocuk Kütüphanesi, kitaplara erişimi sınırlı olan çocuklara kitabın yanında hayal gücünü besleyen etkinlikler ve unutulmaz anılar da taşıdı. Renkli etkinlikler, masal saatleri ve yaratıcı atölyelerle dolu bu özel günler, minik kalplerde büyük izler bıraktı.

Geleceğe Umut Taşıyor

Çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olan Mobil Çocuk Kütüphanesi, masal saati, boyama saati, kitap okuma saati, kütüphane tanıtımı ve kütüphane kuralları hakkında bilgiler, akıl ve zekâ oyunları gibi oyunlarla minik öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve kültürel birikim edinmelerine de katkı sağlıyor.